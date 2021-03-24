Kayseri'de 3 gün kar var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de 3 gün kar var

24.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:53
Kayseri'de 3 gün kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışının Kayseri'de 3 gün etkili olacağı bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışının Kayseri'de 3 gün etkili olacağı bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 25, 26, 27 Mart tarihlerinde kentte kar yağışının etkili olacağı bildirilirken; "Yer yer yoğun olmak üzere beklenen kar yağışı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de 3 gün kar var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:53:32. #1.14#
title