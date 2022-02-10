Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda F.G., Ö.A., E.A., M.C. ve S.S. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 21 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title