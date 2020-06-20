Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası
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Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası

Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinasıKAYSERİ'de, koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişilik ailenin oturduğu ev ile temas kurdukları 2 ailenin evi karantinaya alındı.

20.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:34

Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası

KAYSERİ'de, koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişilik ailenin oturduğu ev ile temas kurdukları 2 ailenin evi karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Örnektepe Sokak'taki müstakil evde oturan Ali Ekber B., eşi Ayşe B. ve çocukları Selda B. ile Mehmet B., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi tedaviye alındı. Ali Ekber B., aynı mahallede oturan Erkan Çırpan ve Nail Kızıldağ ile temasa geçtiğini söyledi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, Erkan Çırpan ve Nail Kızıldağ'ın evlerini de karantina altına aldı. 3 evin girişine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek giriş, çıkışlar kapatıldı.

Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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