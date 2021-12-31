Kayseri'de, 3 DEAŞ şüphelisi adliyede - Haberler
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Kayseri'de, 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kayseri'de, 3 DEAŞ şüphelisi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 3 gün önce terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 3'ü, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 3 gün önce terör örgütü Deaş'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 3'ü, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce yılbaşı öncesi terör örgütü Deaş'ın olası eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ içinde faaliyet yürüten ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Irak ile Suriye uyruklu 5 kişiyi tespit etti. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı; çok sayıda dijital materyale de el koydu. Emniyette sorgulanan 5 şüpheliden 3'ü, bugün Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.


Kayseri'de, 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kayseri'de, 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

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