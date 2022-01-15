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Kayseri'de 3 bin sikke ele geçirildi

Kayseri'de 3 bin sikke ele geçirildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke bulundu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve A.G'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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Kayseri'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke bulundu.

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