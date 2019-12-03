Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

03.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:35

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sorunlarını çözmenin önemine değindi.

Engelli bireylerin sorunlarını yakından izleyen bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Günaydın, "Bizlere düşen görev engelli kardeşlerimizin sokakta gezerken, evde otururken onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara her türlü desteği vermektir. Engelli kardeşlerimiz ekonomiden spora ve kültür sanat hayatına kadar önemli başarılara imza atıyor." dedi.

Günaydın, toplumun her aşamasında bireylerin engelli olma durumunun söz konu olduğunu aktararak, bunun için tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Kayseri'de 40 bin kişiye engelli kartı verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de engelliler ile ilgili istihdam ve sosyal alanda birçok çalışma yapıldığını söyledi.

Kayseri'de 5 özel yatılı bakım merkezi olduğunu hatırlatan Özer, "Bu merkezde 851 ağır engelli vatandaşımız kalmakta. Kayseri'de şu anda 7 bin 648 ağır engelli vatandaşımız bulunmakta. 2018 yılında devlet olarak engelli vatandaşlarımız için 99 milyon lira ödedik. Yine 40 bine yakın engelli kimlik kartı verdiğimiz vatandaşımız var. Bu kişiler engelli haklarından yararlanmaktadır." diye konuştu.

Program, çocukların çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA