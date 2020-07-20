Kayseri'de 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu
İl Jandarma Komutanlığınca 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.
20.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:42
İl Jandarma Komutanlığınca 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl boyunca akaryakıt istasyonlarında yapılan denetim faaliyetlerinde 86 akaryakıt istasyonuna 130 denetim yapıldı.
8 akaryakıt istasyonuna 5015 sayılı Petrol Piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa muhalefet suçundan 3 milyon idari para cezası uygulandı ve 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.
Kaynak: AA