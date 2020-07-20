Kayseri'de 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu İl Jandarma Komutanlığınca 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığınca 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl boyunca akaryakıt istasyonlarında yapılan denetim faaliyetlerinde 86 akaryakıt istasyonuna 130 denetim yapıldı.

8 akaryakıt istasyonuna 5015 sayılı Petrol Piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa muhalefet suçundan 3 milyon idari para cezası uygulandı ve 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.

Kaynak: AA