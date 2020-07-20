Kayseri'de 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde petrol piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa Muhalefet Suçu nedeniyle 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde petrol piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa Muhalefet Suçu nedeniyle 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.07.2019-30.06.2020 tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarında yapılan denetim faaliyetleri sonucunda; 86 akaryakıt istasyonuna 130 denetim yapılmış, 8 akaryakıt istasyonuna 5015 sayılı Petrol Piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanununa Muhalefet suçundan dolayı 3 milyon TL idari para cezası uygulanmış ve 3 akaryakıt istasyonunun faaliyeti durdurulmuştur. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA