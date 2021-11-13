Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmada 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada, 636 gram metamfetamin, 65 gram esrar, 20 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve çok sayıda uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı. - KAYSERİ

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