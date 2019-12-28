Kayseri'de "3. Acil Günleri" etkinlikleri başladı

28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12

Kayseri'de acil servis çalışanlarının yeni gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması amacıyla "Acil Günleri" etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi tarafından Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çevik, Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. İsmail Altıntop, acil alanında uzman doktorlar ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, bu yıl üçüncü kez bu etkinliği düzenlediklerini, alanında uzman tecrübe sahibi doktor ve acil çalışanlarıyla öğrencileri tecrübe paylaşımı için bir araya getirdiklerini söyledi.

Benli, gelecek yıllarda da bu bilgi paylaşımının devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop da programda acildeki yeni teknolojilerin, uygulamaların ele alınacağını, etkinliğin 2 gün süreceğini aktardı.

Hastane acil servislerinin hastanelerin en yoğun birimleri olduğuna dikkati çeken Altıntop, dünyada 7 hastadan ya da 5 hastadan birinin acil servise giriş yaptığını belirtti.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çevik ise hastaların artık sağlık okur yazarlığı konusunda doktorlardan daha fazla bilgiye sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle sağlık çalışanlarının bilgilerini güncellemesi gerektiğini vurgulayan Çevik, şöyle konuştu:

"Hastanın bizden iyi bildiği durumlar oluyor. İyi bir hekimin, sağlık çalışanının kendini güncellemesi gerekiyor, basın yayını takip etmesi gerekiyor. Onları takip etmezseniz vatandaştan geri kalıyorsunuz ve mahcup oluyorsunuz. Televizyonda artık hemoroid ameliyatları gösteriyorlar. Maalesef böyle bir noktaya geldik, bizim branşımız kirleniyor. Kimse matematik öğretmenine gidip 'Nasıl ders anlatıyorsun' demiyor. Vatandaştan daha iyi olmak için çalışmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Bu toplantı bu nedenle de önemli. Acil, bir hastanenin vitrini. Orada vatandaşı nasıl karşılarsak akılda bu kalıyor. Acil, hastanenin ilk kapısı ve en önemli kapısı."

İki gün sürecek programda, alanında uzman doktorlar sunum yapacak.

Kaynak: AA