Kayseri'de 3,8 milyon lira maliyetle 29 sondaj kuyusu açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl su iletim seviyesini daha güçlü hale getirmek için 3,8 milyon lira değerinde 29 sondaj kuyusu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( KASKİ ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde kesintisiz ve yeterli miktarda içme suyu temini için 2021 yılında da yeni kaynak arayışlarını sürdürdü.

Su temin miktarını daha da artırmak için belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdüren KASKİ, yapılan jeofizik çalışmalarla sondaj kuyusu açılacak noktaları tespit etti.

Bu kapsamda uygun görülen bölgelerde 3 milyon 812 bin lira yatırım bedeli ile merkezde 15, ilçelerde 14 olmak üzere toplam 29 sondaj kuyusu açıldı. Böylelikle kent genelinde açılan sondaj kuyusu sayısı 537'ye ulaştı.

Diğer yandan açılan yeni sondaj kuyuları sayesinde saatte 1240 metreküp su kazanımı sağlanarak, 135 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacının karşılanacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dünya genelinde yaşanan küresel ısınma ve nüfus yoğunluğu ile birlikte doğal olarak artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarına erişimin de günden güne zorlaştığını belirtti.

Kuraklık riskine karşı KASKİ'nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, temiz ve yeterli miktarda su iletimi için ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların bu yıl da süreceğini aktardı.