Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen operasyonda 3.5 milyon dal boş makaron ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kamyona düzenlenen operasyonda 3.5 milyon dal boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'dan kente gelen bir kamyona Niğde-Adana karayolunda operasyon düzenledi. Ekipler tarafından kamyonda yapılan aramada, 3.5 milyon dal boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi de gözaltına alındı.

Ele geçirilen makaronlara ise el konuldu.

Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de 3.5 milyon adet boş makaron ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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