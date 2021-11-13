KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Haberler
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KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T. (35), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T. (35), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.T., işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

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