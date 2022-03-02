Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Hakkında "nitelikli yağma" suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Murat Asil - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haberler

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