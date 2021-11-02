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Kayseri'de 278 şişe sahte alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 278 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, KOM ekipleri tarafından bir imalathaneye yapılan operasyonda 278 şişe sahte alkol ele geçirildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, KOM ekipleri tarafından bir imalathaneye yapılan operasyonda 278 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir imalathaneye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 278 şişe sahte alkol, 65 litre şişelere doldurulmak üzere hazırlanmış sahte alkol, 280 adet alkol şişelerine yapıştırmaya hazır halde TPDK bandrolü, 350 adet içki kapağına yapıştırılan kapşon ve 40 adet şile tıpası ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

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