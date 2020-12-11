Kayseri'de 26 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de 26 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

11.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:35
Kayseri'de 26 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

, KAYSERİ'de 26 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

, KAYSERİ'de 26 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde çeşitli tarihlerde Türk Telekom Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) ve vatandaşlara ait sulama kuyularından haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik incelemenin ardından, olayın şüphesi oldukları belirlenen R.G ve Y.K, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 87 metre çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu ile 5.6 gram uyuşturucu ele geçirildi. 26 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kayseri
Kayseri'de 26 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:51:38. #1.14#
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