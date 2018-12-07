Kayseri'de, 26 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

Kayseri'de, 26 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

16 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kayseri'de, 26 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16'sı tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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