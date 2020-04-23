Kayseri'de 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa doğum günü sürprizi Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da doğan 15 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi görevlileri tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki 15 çocuğun doğum gününü kutlamak için hazırlık yapıldı.

Ekipler, belirlenen adreslere gelerek kapının önünde doğum günü pastalarının üstündeki mumları yakarak zillere bastı. Karşısında ellerinde pastayla görevlilerle karşılaşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Görevlilerin "iyi ki doğdun" şarkısı eşliğinde yanan mumları üfleyen çocuklara ayrıca Talas Belediyesinin zeka oyunları setleri, kitaplar hediye edildi.

Çocuklar ile aileleri sürpriz doğum günü için Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de çocukların doğum günü kutlamasına katıldı.

Kaynak: AA