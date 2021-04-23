Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
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Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu

Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Talas Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklara güzel bir gece yaşatıldı.

KAYSERİ'de Talas Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklara güzel bir gece yaşatıldı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, müzik korusunun bulunduğu otobüs, klasik otomobil ve motosiklet grupları yer aldı. Etkinlik öncesi konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocukların yanında olmak istedik. Tabi yılın her günü etkinliklerimize devam ediyoruz. Çocuklarımız evlerinden çıkamıyor. Onları mutlu etmek için hem otobüsümüzle hem de diğer etkinliklerimizle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da vatandaşlarımız dışarıya çıkamadığı için biz onlara nasıl gidebiliriz diye düşündük. 4 tane yerel sanatçımızla iftardan sonra vatandaşlarımızı mutlu etmek için yanlarında oluyoruz" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından otobüs, klasik otomobil ve motosiklet grupları ilçede konvoy oluşturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle otobüsten müzik şarkıları seslendirildi. Pencerelere çıkan vatandaşlar düzenlenen etkinliği ilgiyle izledi. Çocuklarda etkinlik nedeniyle güzel bir gece yaşadı.


Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu
Kayseri'de '23 Nisan' coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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