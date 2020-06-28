Kayseri'de 23 ev karantinaya alındı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.
28.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:27
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine bu ilçelerdeki 23 evde 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA