Kayseri'de 23 ev karantinaya alındı Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine bu ilçelerdeki 23 evde 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA