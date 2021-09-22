Kayseri'de 22 kaçakçılık operasyonunda 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
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Kayseri'de 22 kaçakçılık operasyonunda 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 22 kaçakçılık operasyonunda 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Kayseri'deki son 20 gündeki kaçakçılık operasyonlarında 3 milyon 320 bin makaron, 6 bin 100 paket sigara, 66 cep telefonu, 54 elektronik sigara, 106 elektronik sigara aparatı ve 231 ilaç ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki son 20 gündeki kaçakçılık operasyonlarında 3 milyon 320 bin makaron, 6 bin 100 paket sigara, 66 cep telefonu, 54 elektronik sigara, 106 elektronik sigara aparatı ve 231 ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik son 20 günde 12 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 3 milyon 320 bin makaron, 6 bin 100 paket sigara, 66 cep telefonu, 54 elektronik sigara, 106 elektronik sigara aparatı ve 231 ilaç ele geçirildi.

Kaçak eşyaların nakliyesinde kullanılan 2 araca el konuldu, operasyonla ilgili 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de 22 kaçakçılık operasyonunda 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
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