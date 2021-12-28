Kayseri'de bir yılda 464 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin 2021'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 211 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 464 şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2021 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 29 kilo 800 gram metamfetamin, 11 kilo 200 gram bonzai, 150 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar, 16 kilogram eroin, 1520 uyuşturucu hap, 130 hassas terazi, ruhsatsız 55 tabanca ve 30 tüfek ile 1180 fişeğe el koydu.

Operasyonlarda haklarında adli işlem yapılan 668 şüpheliden 464'ü uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.