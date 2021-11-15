Türkiye'de ekimde 137 bin 401 konut satıldı (2)

KAYSERİ (AA) - Türkiye'de yabancılara yapılan Konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 5 bin 893'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ekimde toplam 137 bin 401 konut satıldı. Bu dönemde yabancılar 5 bin 893 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu

Yabancılara konut satışlarında, ekimde ilk sırayı 2 bin 464 satışla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1385 konut satışıyla Antalya, 359 satışla Ankara izledi.

Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 43 bin 372 oldu.

Ekimde İran vatandaşları Türkiye'den 1265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konutla Irak, 543 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları yükseldi

Ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 876 bin 635 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artış göstererek 95 bin 487'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu.

İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalışla 757 bin 469 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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