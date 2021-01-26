Kayseri'de 2020 yılı aralık ayında 2 bin 280 konut satıldı

Kayseri'de geçen yıl aralık ayında 2 bin 280 konut satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu.

Geçen yıl aralık ayında Türkiye genelinde 105 bin 981 konut satışı gerçekleşirken bu rakam Kayseri'de 2 bin 280 olarak kayıtlara geçti.

Kayseri'de, bu dönemdeki satışların yüzde 66'sını ikinci el konutlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin