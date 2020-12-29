Kayseri'de 2020 böyle geçti

Kayseri'de 2020'de sanattan spora, asayişten siyasete birçok olay gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri, 2020 yılı içerisinde Kayseri'de yaşanan olayları derledi. 2020 yılı içerisinde sanattan spora, asayişten siyasete yaşanan olaylar şu şekilde:

Ocak

4 Ocak'ta şehir merkezine 2020 yılının ilk karı yağarken vatandaşların da yüzü güldü.

7 Ocak'ta etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.

7 Ocak'ta Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

7 Ocak'ta bir kişi, husumetli olduğu Erciyesspor'un eski mali işler sorumlusu Ahmer D.'yi Kayseri Adalet Sarayı önünde silahla vurarak öldürdü.

9 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

9 Ocak'ta Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç, tartışığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

17 Ocak'ta 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında Kayseri'de toplam 308 bin 35 öğrenci karnelerini alırken, 26 bin 13 öğretmen ve bin 92 okul da tatile girdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da protokol ile birlikte Talas ilçesinde sene başında hizmete açılan Mehmet Zeynep Akköse İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

17 Ocak'ta Hes Kablo Kayserispor, gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme yaptı.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

29 Ocak'ta Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı' sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ve toplam değeri 420 bin TL olan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 3 tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Şubat

1 Şubat'ta Hes Kablo Kayserispor ara transferde kadrosuna 9 oyuncu kattı.

2 Şubat'ta kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından yakalandı.

6 Şubat'ta kentte saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, rüzgarın oluşturduğu zararlar gün ağarınca ortaya çıktı.

7 Şubat'ta Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde, mahallede bulunan köprüler yıkıldı, sele kapılan bungalov evler sürüklendi.

7 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Develi'de toprağa verildi.

8 Şubat'ta Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.

9 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

11 Şubat'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

11 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

12 Şubat'ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

13 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir dizi incelemelerde bulunmak ve Erciyes Anadolu Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanacak olan Tasarım Beceri Atölyesi Yapımı Protokolü imza törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

13 Şubat'ta Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.

16 Şubat'ta Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kümede kalma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek, "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz" dedi.

19 Şubat'ta Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

28 Şubat'ta İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Mart

2 Mart'ta Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, İdlib konusunda ortak bildiri açıkladı. Bildiriyi açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmakta. Artık dünyanın bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor, bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun öngördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

3 Mart'ta KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nde "Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" Konferansına katılmak üzere kente geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Kayseri Kalesi önünde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa tarafından karşılanan Tatar, kaleyi gezerek bilgiler aldı.

7 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş adamları ile görüştü.

16 Mart'ta Umre ibadetini yaparak yurda dönen 315 kişilik kafile, Konya'ya iniş yaptıktan sonra Kayseri'ye gönderilerek korona virüs kapsamında alınan önlemler nedeniyle gözlem altına alındı.

17 Mart'ta kar yağışının etkisini göstermesinden sonra kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı kazada, 23 kişi yaralandı.

19 Mart'ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Türkiye'de ilk virüs vakası' başlığıyla sosyal medyadan 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafını kullanan sosyal paylaşım grubu yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

20 Mart'ta vatandaşlar saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla ışıkları açıp kapattı ve alkışlarla destek verdi. 5 yaşındaki Esila Aişe ve 3 yaşındaki Asel Meryem de pencereden alkış tuttu.

20 Mart'ta Hes Kablo Kayserispor kulübü, futbolcularına yasak koydu. Sarı kırmızılı takımda yurt dışına çıkış yasaklandı.

23 Mart'ta umre ibadetinden geldikten sonra, Konya'dan Kayseri'ye gelerek karantina altına alınan vatandaşlardan biri, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Nisan

2 Nisan'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, şehir dışından gelecek olanlar ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.

4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde denetimlerini artırdı. Farklı illerden gelen araçların şehre girişine izin verilmedi.

7 Nisan'da Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphelenilen yaşlı çift hayatını kaybetti.

9 Nisan'da Umre'den döndükten sonra Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri'de karantinaya alınan 29 kişi, hastalığı yenmelerinin ardından sağlık çalışanları tarafından alkışlarla tahliye edildi.

14 Nisan'da Kuveyt'ten yurda getirilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 248 kişi, Kayseri'de kalacakları yurdun önünde 'Ölürüm Türkiye'm şarkısı ve Türk bayrakları ile karşılandı.

19 Nisan'da Bünyan ilçesine bağlı 600 haneli Akmescit Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

23 Nisan'da Özbekistan'dan yurda getirilen 289 kişi Kayseri'deki yurtta karantina altına alındı.

23 Nisan'da Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılmasını önlemesi karşısında Kayseri'de 355 dairelik bir sitede oturan vatandaşlar aynı anda balkona Türk Bayrağı asarak 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Mayıs

4 Mayıs'ta Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir hafta önce tanıtıştığı ve birlikte yaşadığı adamı iki yerinden bıçaklayarak öldüren zanlıyı bulabilmek için şehirdeki S.K. isimli çok sayıda kadınla görüştü. Uzun süren çalışmada tespit edilerek yakalanan zanlı, cinayeti itiraf etti.

5 Mayıs'ta Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada kente giriş ve çıkışların 15 günlük süreyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs Salı günü saat 24: 00'a kadar geçici olarak durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

14 Mayıs'ta Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kapalıçarşı, Hunat Çarşısı, Yeraltı Çarşısı, Kazancılar Çarşısı ve yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde çalışan esnafın, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve buralardan hizmet alanlar ile Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar ile Serbest Bölgedeki fabrikalar ve Toptancılar Sitesi ve Sebze Halindeki işyerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

19 Mayıs'ta tüm Türkiye'nin saat 19: 19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu anlarda yabancı uyruklu bir şahsın balkonuna İngiliz Bayrağı astığı iddiasına ilişkin Kayseri Valiliğince açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bayrağı asan yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

20 Mayıs'ta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Merkezi, Covid-19 aşısının denemelerine hayvanlar üzerinde başladı.

29 Mayıs'ta vatandaşlar kılınmaya başlanan Cuma namazına vatandaşlar akın etti. Vatandaşların namaz için saf tutması, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Haziran

3 Haziran'da uyuyan kardeşlerine bıçakla saldıran, boyun ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 Haziran'da Kocasinan ilçesinde boş tarlada toprağa gömülü cenin bulundu.

4 Haziran'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

6 Haziran'da kamyonetin, hafriyat taşıyan kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi araçta sıkıştı. Kamyonetin içerisine sıkılan gencin imdadına, o sırada yoldan geçen sağlıkçı belde belediye başkanı yetişti.

7 Haziran'da Kayseri-Ankara karayolunda kontrolsüz çıkan tırın sebebiyet verdiği kazada otomobil ve bir yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı.

8 Haziran'da Kocasinan ilçesinde tartıştığı komşusunu karnından ve göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

9 Haziran'da Kayseri'de bir evde elektrik battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.

13 Haziran'da Melikgazi İlçesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin, başka bir otomobil üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'si ağır 4 kişi yaralandı.

13 Haziran'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

14 Haziran'da 4 Haziran'daki nişan törenine katılan bir kişide korona virüs tespit edildi. Kovid-19 testinin pozitif olması sonucunda nişan törenine katılan 11 temaslı kişi evlerinde karantina altına alındı.

15 Haziran'da korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta ertelenen liglerin yeniden başlamasıyla beraber Kadir Has Stadı'nda 97 gün sonra ilk lig maçı oynanacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında tedbirlerin artırıldığı statta, hazırlıklar tamamlandı.

21 Haziran'da Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maske takma zorunluluğu getirilirken maske takma yanlara 900 TL ceza uygulanacağı bildirildi.

21 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanlarından Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Haziran'da Pınarbaşı ilçesinde üvey baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü.

Temmuz

1 Temmuz'da Buğday'ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı.

4 Temmuz'da İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından 16 Mart'ta faaliyetleri Lunapark ve Tematik Parklar gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin gerekli tedbirler alınarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

15 Temmuz'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 3 bin 38 metrekare ve 418 kilo ağırlığındaki Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminin 4. yılında, Kayseri Meydanı'nda demokrasi nöbeti başladı. Demokrasi nöbetinden önce konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bu girişimi gelecek nesillere aktararak, bu hainlerin de unutulmamasını sağlamalıyız" dedi.

16 Temmuz'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 383 gram plaka esrar ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

25 Temmuz'da Süper Lig'in son haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda MKE Ankaragücü'nün ardından Yeni Malatyaspor ve Kayserispor küme düşen takımlar oldu.

26 Temmuz'da Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yaptı. Ali Yiğit'in test için baraj gölüne götürdüğü prototipi gören köylüler, 'füze gördük' ihbarında bulundu.

28 Temmuz'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi.

30 Temmuz'da Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda kent protokolü bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; bayram sürecinde vakaların artmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının önemine değinerek; "Şimdiden vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra yeni tedbirler almak zorunda kalmayalım. Bayram süresince kurallara uyalım, bayramımızı da güzel bir şekilde yaşayalım inşallah" dedi.

30 Temmuz'da Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'de kalmasından ötürü siyasetten ekonomiye bir çok kişi tebrik ve teşekkür mesajı yayınladı.

31 Temmuz'da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Ağustos

2 Ağustos'ta Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 Ağustos'ta TEM Şube tarafından düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

6 Ağustos'ta Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Silviu Lung ile anlaşma sağladıklarını, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile de yolları ayırdıklarını duyurdu.

7 Ağustos'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistikleri verilerine göre 2020 yılı Haziran ayında Kayseri'de satılan konut sayısı, bir önceki ayın neredeyse 4 katına ulaştı. Haziran ayında Kayseri'de 4 bin 77 adet konut satışı gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın Haziran ayında gerçekleşen bin 268 konut satışının da 3 katından daha fazla olduğu bildirildi.

9 Ağustos'ta piknik için gittikleri su kenarında serinlemek için akarsuya giren iki kardeş ve onları kurtarmak isteyen babaları boğularak hayatını kaybetti.

10 Ağustos'ta Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

11 Ağustos'ta tır ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

13 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, Erciyes A.Ş. ile birlikte "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikle çocuklar ve ailelerine meteor yağmuru şöleni sundu.

14 Ağustos'ta Hes Kablo Kayserispor'un hem isim sponsoru hem de forma sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding ile yeni anlaşma yapıldı.

15 Ağustos'ta Kayseri-Ankara yolunda 1'er saat arayla meydana gelen ikinci trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

18 Ağustos'ta Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

21 Ağustos'ta Kayseri'de silahla vurularak öldürülen iş adamının katil zanlısı, polis ekiplerinin 750 saatlik güvenlik kamerasını incelemesi ve 250 kişi ile görüşmesiyle tespit edilerek yakalandı. Zanlının, iş adamını 3 milyon euro karşılığında öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısına yardım ettikleri ve azmettirdikleri belirlenen 3 kişi daha tutuklandı.

26 Ağustos'ta Kayseri'de içinde yabancı uyruklu 10 kişinin bulunduğu minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole takla attı.

30 Ağustos'ta Rusya Bisiklet Milli Takımı, Erciyes Dağı'nda hayata geçirilen Bisiklet Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde temiz havada antrenmanlarını sürdürüyor.

31 Ağustos'ta Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmak ve yarışlara katılmak için Amerika'dan gelen 20 kişilik kafile Kayseri'ye ulaştı.

31 Ağustos'ta Kayseri'de günlük yayın yapan ve resmi ilan alan 14 yerel gazete güçlerini birleştirdi. Kentte yarından itibaren 3 gazete bayilerde yerini alacak.

31 Ağustos'ta Kayseri'nin İncesu ilçesinde lokomotif raylarda oturan 2 gence çarptı. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, acılı mahalle sakinleri de Niğde yolunu trafiğe kapatarak yetkililerin önlem almasını istedi.

Eylül

2 Eylül'de Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen ufak çapta patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

3 Eylül'de Bünyan ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu şahıs, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

8 Eylül'de 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları saat 11: 00-15: 00 arası sınırlandırıldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.

13 Eylül'de Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden HES Kablo Kayserispor, Zoran Kvrzic'in maçın 2. dakikasında attığı gol ile 1-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

13 Eylül'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

19 Eylül'de dağlık alanda kaybolan 4 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı.

20 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.

23 Eylül'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresinde yeniden başkan seçilen Serkan Tok, mazbatasını aldı.

30 Eylül'de Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesine sezonun ilk karı yağdı.

Ekim

3 Ekim'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu.

11 Ekim'de Kayseri'de meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

12 Ekim'de Sarız ilçesinde meydana gelen yangında 20 hektarlık alan küle döndü.

13 Ekim'de Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasına gelinen Covi-2 aktif aşısı, ilk olarak Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi'nde çalışan Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun'a uygulandı.

17 Ekim'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan bir otomobilin LPG tankından 10 kilo 350 gram uyuşturucu madde çıktı.

22 Ekim'de Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı şahsın başına taşla vurup öldürdükten sonra kayalıklardan attı. Öldürdüğü şahsın üzerini görünmesin diye taşla kapatan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

23 Ekim'de Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen hain saldırının faili terörist, MİT ve Emniyet'in ortaklaşa düzenlediği operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

24 Ekim'de AK Parti Kayseri 7. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurulda Şaban Çopuroğlu yeniden başkan seçildi.

27 Ekim'de Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile korona virüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasında uygulanan aşının ilk aşaması başarılı oldu.

29 Ekim'de Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

31 Ekim'de Melikgazi ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kasım

1 Kasım'da Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

4 Kasım'da - Kayseri'nin Talas ilçesinde silah sesi geldiği ihbarı üzerine bir ikamete giren ekipler tabancayla başından vurulmuş bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

9 Kasım'da Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

10 Kasım'da Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde saat 09.05'te Kayseri'de hayat durdu. Vatandaşların işlerini bırakıp saygı duruşuna geçmeleri de havadan görüntülendi

15 Kasım'da Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16 Kasım'da Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı.

19 Kasım'da Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı askeri personel 8 kişi yaralandı.

20 Kasım'da Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri dükkana girdi. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

26 Kasım'da Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir ahırsa çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

28 Kasım'da Kayseri'de 1 ay içerisinde ikisi 5 ve 12 yaşlarında çocuk olmak üzere yaşları 36 ile 82 arasında değişen 10 kişi evinde ölü olarak bulundu.

Aralık

1 Aralık'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlamanın ardında Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kentin belirli yerlerinde uygulama yaparken sessizliğe bürüne caddeler ve meydan havadan görüntülendi.

4 Aralık'ta Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan sağlık memuru Ali Tomu, muayene ettiği 85 yaşındaki Aydın Deliak'ın 'sobamı yakın' talebi üzerine sobayı yakarak ısınmasını sağladı.

5 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşının evine girmek isterken kendisini uyaran bina sakinlerine tüfek göstererek korkutan şahıs, polis ekiplerine de kapıyı açmadı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheli şahıs ile beraber yanında bulunan kadın yakalanarak gözaltına alındı.

8 Aralık'ta Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

8 Aralık'ta ğlık Bakanlığı ve Çinli Biyoteknoloji firması tarafından imzalanan protokol ile korona virüse karşı geliştirilen aşının 2. dozunun yapılmasının ardından aşı gönüllülerinde yan etki görülmedi. Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, birkaç hastada grip benzeri semptom görülmesi dışında yan etki görmediklerini belirterek, her gün 10-15 yeni gönüllü aldıklarını söyledi.

9 Aralık'ta Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

9 Aralık'ta Kayseri'de otomobille çarpışan hurda yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

11 Aralık'ta Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri 700 litre kaçak içki ele geçirdi.

12 Aralık'ta Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir evde ağabey ile kardeşi ölü bulundu. Ölenlerden birinin eşinin ise dün akşam korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken iki kardeşin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

14 Aralık'ta Kayseri'de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle beraber barajın altındaki eski köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

15 Aralık'ta paravan şirket kurup vatandaşları dolandıran suç örgütüne Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

15 Aralık'ta polis özel harekatında yer aldığı 32 ekibin katıldığı eş zamanlı operasyonda silahlı örgüt, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı.

16 Aralık'ta Hes Kablo Kayserispor'da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı.

16 Aralık'ta korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken, gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası da kesildi.

17 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

17 Aralık'ta 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırının 4. yıl dönümünde; olayın meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenlendi.

19 Aralık'ta Melikgazi ilçesinde 8. kattaki evinin penceresinden atlayan 25 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

19 Aralık'ta İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ hayatını kaybetti.

25 Aralık'ta Talas ilçesinde bir avukat 7. kattan atlayarak intihar etti. Bu intiharla birlikte kentte bir haftada ikinci avukat intiharı yaşandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı