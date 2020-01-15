Kayseri'de 2019 yılında 7 bin 184 trafik kazası meydana geldi

15.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:16

Kayseri'de 2019 yılı içerisinde meydana gelen 7 bin 184 trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 388 kişi de yaralandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ve ilçelerde 2019 yılında 7 bin 184 trafik kazası meydana geldi. 22 ölümlü, 3 bin 11 yaralamalı ve 4 bin 151 maddi hasarlı trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 388 kişi yaralandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA