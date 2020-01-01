Kayseri'de 2019 böyle geçti

01.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:34

Kayseri'de 2019 yılında spordan sanata, siyasetten, asayişe bir çok olay yaşandı.



Kayseri'de 2019 yılında spordan sanata, siyasetten asayişe çok fazla olay yaşandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019 yılında Kayseri'de meydana gelen önemli olayların bazıları şu şekilde:



2019'un ilk bebeğine 'Recep Tayyip' adı verildi



Kayseri'de 2019'un ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya gelirken, bebeğin adı il protokolü tarafından 'Recep Tayyip' olarak konuldu.



Amatör maçlar iptal



Artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de 4-5-6 Ocak tarihleri arasında yapılacak tüm amatör maçlar iptal edildi.



Lise öğrencisi köpek saldırısında yaşamını yitirdi



4 Ocak'ta Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağı Tepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi M.Ö. ile arkadaşı H.A.T.'ye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrasında 14 yaşındaki M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı H.A.T. yaralandı.



Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı



9 Ocak'ta Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Cumhur ittifakı adayları tanıtıldı



13 Ocak'ta Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerdeki belediye başkan adayları düzenlenen tören ile tanıtıldı.



Rüzgarın hızı 119 km olarak ölçüldü



16 Ocak'ta özellikle Talas ilçesinde etkili olan binaların çatısını yerinden söken, iş yerlerinin sundurmalarını, levhaları yerinden söken fırtına 8 saat süreyle etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından saatteki hızı 119 kilometre olarak ölçülen rüzgar, bir çok ağacı da yerinden söktü ve çok sayıda araç hasar gördü.



Rüzgarın devirdiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti



24 Ocak'ta Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ağaç, yolda yürüyen H.Ö.'nün (58) üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak ağacın altından çıkarılan H.Ö., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Bakan Akar Kayseri'de



26 Ocak'ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği'ni ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.



Anne ve kızını karbonmonoksit gazı ayırdı



30 Ocak'ta Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, S.Ö. (77) ve F.Ö. (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre anne S.Ö. ve kızı F.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, S.Ö. ve F.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede S.Ö. ve F.Ö.'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.



Yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi yaralandı



1 Şubat'ta Malatya-Kayseri yolunda meydana gelen kazada Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen A.A. (38) yönetimindeki 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Kayseri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, otobüste bulunan 27 kişi yaralandı.



Bakan Kurum Kayseri'de



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Devriye gezen polis ekiplerine saldırı



6 Şubat'ta Kocasinan İlçesine Bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, devriye gezen polislere M.D. (38) ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru İ.O. ağır yaralanırken, 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından çevrede çalışma yapan polis ekipleri, M.D.'yi bir kömürlükte saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Amatörde yas



9 Şubat'ta Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan Cuma Uluçay, Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de



24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingi için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'na iniş yapan Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri arasında otobüsle mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için vatandaşlardan Cumhur İttifakı adaylarına oy istedi.



Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu



2 Mart'ta, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istediği şahsın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru İlhan Odabaşı, saldırıdan 25 gün sonra tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.



Jandarmadan 'Yeşil Reçete' operasyonu: 30 gözaltı



7 Mart'ta Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.



Manzara dehşete düşürdü: 2 ölü



13 Mart'ta Kayseri'nin Develi ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü kamyonun neden olduğu kaza sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri dehşete düşürürken, 2 kişi hayatını kaybetti.



Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri



26 Mart'ta Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde görevli polisler E.B. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. tabanca ile meslektaşı A.A.'yı yaraladı. E.A. aynı silahla daha sonra kendini vurdu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.



Başkan Büyükkılıç seçimi kazandı



31 Mart'ta kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı Adayı Memduh Büyükkılıç, "Tüm belediyelerimizi kucağımıza basıp şehrimize ve o bölgede yaşayan insanlarımıza hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Başkan Büyükkılıç, mazbatasını aldı



3 Nisan'da, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra belediye önünde mehterle karşılandı. Duygusal anların yaşandığı devir teslim töreninde Mustafa Çelik, gözyaşlarını tutamadı.



Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon



11 Nisan'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce haklarından çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 60 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.



Eşim beni korkutmak için mermi yutturdu



17 Nisan'da Kayseri'de kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gece yarısı 44 yaşındaki damadını av tüfeği ile kafasına sıkarak öldüren ve polis ekiplerine teslim olan 53 yaşındaki kayınbabanın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen kadın, eşini öldüren babasından şikayetçi olmadığını, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulayıp, korkutmak için mermi yutturduğunu anlattı.



Polise silahla direnen şahıs nefes kesen kovalamaca sonrasında yakalandı



25 Nisan'da Kayseri'de 15 suçtan aranan silahlı bir şahıs ve polis ekipleri arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Köşeye sıkışan şahıs, elindeki silahla polise direnerek, silahı önce karnına sonra kafasına doğrulttu. Şahıs, polis ekiplerinin soğukkanlı davranarak ikna etmesi sonrasında gözaltına alındı.



Oynadıkları dizide kaçakçılığı önleyen oyuncuların kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı



1 Mayıs'ta Kayseri polisince 2 ay süren çalışma sonrası yapılan operasyonda kaçak içkileri sosyal medya üzerinden piyasaya süren 2'si dizi oyuncusu 4 kişi gözaltına alınırken, bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'sinin internette çok takip edilen bir dizinin başrol oyuncusu oldukları ve kaçakçılara karşı mücadele ettikleri belirlendi.



Kayseri'de İşçi Bayramı coşkusu



Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde, işçiler davul ve zurna eşliğinde oynadı.



13 yıldır kayıp olan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı



6 Mayıs'ta 13 yıldır kayıp olan kadınla ilgili dosyayı yeniden açan Cinayet Büro dedektifleri, dul ve iki çocuğu olan kadının katil zanlısını yakaladı. Tutuklanan zanlı, kendisinden hamile olduğunu söyleyen kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.



İşçi servisi yan yattı: 19 yaralı



12 Mayıs'ta Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi yan yatarken, kazada 19 kişi yaralandı.



Arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldürdü 'hırsız yaptı' dedi



16 Mayıs'ta 2 gün önce işlenen cinayette, olaydan yaralı kurtulan şahsın, arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldürdüğü ve olaya hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.



Erciyes-2019 tatbikatı başladı



23 Mayıs'ta Kayseri'de konuşlu 1'inci Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla başladı.



Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı



31 Mayıs'ta Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.



Suriyeli aile en acı bayramı yaşadı



5 Haziran'da Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki Suriyeli genç, hayatını kaybetti. Bayramda çocuklarının cesedinin çıkarılışını izleyen aile, sinir krizi geçirdi.



Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı



21 Haziran'da Kayseri'de u dönüşü yapan greydere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı



26 Haziran'da Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'si ağır 3 kişi de yaralandı



Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı



28 Haziran'da Kayseri'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kayserispor 53 yaşında



1 Temmuz 1966 yılında kurulan İstikbal Mobilya Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarından 53. yılı kutladılar. Kısa bir video eşliğinde "Taraftarının ışığında yürüyecek yıllar boyu #Sevdamız53Yaşında" paylaşımı yapıldı.



Şelaleden düşen gencin cesedine ulaşıldı



Kayseri'in Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nde özçekim yapmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki gencin cesedine iki gün sonra ulaşıldı.



Kayserispor sezonu açtı



5 Temmuz'da İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla start verdi.



Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı



6 Temmuz'da Melikgazi ilçesine bağlı Anbar mahallesinde iki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.



15 Temmuz, hain darbe girişiminin 3. Yılı



Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıldönümünde vatandaşlar meydana akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kayseri'de coşkuyla kutlandı.



Adıyaman şehidini binler uğurladı



28 Temmuz'da Adıyaman'ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Şehidin cenazesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile birlikte şehidin naaşını omuzladı.



Kadına sokak ortasında kanlı infaz



31 Temmuz'da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki Gülay Şimşek hayatını kaybetti.



4 kurşunla öldürülen Gülay Şimşek, katilinin videosunu çekti



1 Ağustos'da 4 el ateş edilerek öldürülen 27 yaşındaki Gülay Şimşek'in, 13 gün önce kendisine yaklaşmaması şartıyla karakola yaptığı şikayetini geri çektiği ve katil zanlısı Ö.O. ile aralarında yaşananları delil olarak kayda aldığı ortaya çıktı.



İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı



7 Ağustos'da Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.



Kurban Bayramı öncesinde ilginç olay; Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı



Kayseri'de besici Orhan Kaya, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yaptığı adamın fark etmeden parmaklarını kırdı. Pazarlıktan sonra parmaklarının kırıldığının fark eden yaşlı adam, barışmak için bin 500 TL daha indirim istedi.



Kurban Bayramı kutlandı



10 Ağustos'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.



Acemi kasaplar hastanelere akın etti



11 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın 1. Gününde kazayla yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı.



Kurban Bayramı'nda hüzün; Serinlemek için baraja giren genç boğuldu



13 Ağustos'da Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraja giren 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti.



İM Kayserispor ilk maçında mağlup oldu



18 Ağustos'da İM Kayserispor, Süper Lig'in ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Hacılar'da feci kaza; 4 kişi yaşamını yitirdi



1 Eylül'de Hacılar ilçesinde vidanjörün eve girmesi sonrasında 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralı olarak kurtuldu.



DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı



19 Eylül'de Polis Özel Harekat'ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Telafer sözde emiri kıskıvrak yakalandı.



Kaybolduktan 13 yıl sonra Antalya'da bulunan Ahmet Çavuş, annesine kavuştu



26 Eylül'de 3 yıl önce 'iş aramaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Çavuş, Antalya'da bulunduktan sonra Kayseri'de yaşayan annesi Meral Çavuş'un yanına getirildi. Oğluna sarılarak gözyaşı döken yaşlı kadın, 13 yıllık hasretini gidermek için oğlunu öpmeye doyamadı.



Kayserispor'da istifalar



6 Ekim'de İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Kulüp Başkanı Erol Bedir, istifa etti. Kulüp başkanlığına yönetim kurulu kararı ile Hamdi Elcuman getirildi.



Cevahir Çay, cinayete kurban gitti



7 Ekim'de 2 çocuk annesi Cevahir Çay, otobüs durağında tartıştığı eşinin bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.



Salça bidonunda 1 kilo 290 gram toz esrar yakalandı



8 Ekim'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Emniyet Müdür Karabörk, görevine başladı



8 Ekim'de Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kamil Karabörk, görevine başladı. Karabörk, emniyet önünde çiçeklerle karşılandı.



Samet Aybaba Kayserispor'da



Teknik Direktör Samet Aybaba, 9 Ekim'de İM Kayserispor ile anlaştığını duyurdu.



Sarız Belediyesi'ne silahlı saldırı



11 Ekim'de Sarız ilçesinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralı bulunmazken, binada maddi hasar meydana geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de



19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.



Şehit ateşi Kayseri'ye düştü



22 Ekim'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış



23 Ekim'de Kayseri'de eşini öldürüp yaktıktan sonra cesedi görünmesin diye üzerine çöp poşetleri koyan ve kayıp başvurusunun ardından bir televizyon kanalında öldürdüğü eşini arayan şahıs gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf etti. Şahsın, eşini öldürüp yaktıktan sonra evine gidip orucunu da açtığı belirlendi.



2 çocuk annesi kadın çocuğunun gözleri önünde öldürüldü



28 Ekim'de 2 çocuk annesi Ç.T. erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.



Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı



28 Ekim'de Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, görevinden istifa ederek, şehirden ayrıldı.



Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi



30 Ekim'de İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları son buldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent uygun getirildi.



Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı



1 Kasım'da Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişide gözaltına alındı.



Yaşlı çift, 22 kilo esrarla yakalandı



2 Kasım'da Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kilo kubar esrar ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında karı koca da bulunuyor.



Vatandaş ıspanak almaktan korkuyor



6 Kasım'da İstanbul'da bazı vatandaşların ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmasının ardından Kayserili pazar esnafı artık vatandaşların ıspanaktan korktuğunu ve almadığını söyledi.



İşçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği parayı çaldılar



7 Kasım'da Kayseri'de bir kişinin işçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği yaklaşık 30 bin TL, kendisini takip eden şahıslar tarafından otomobilin camı kırılarak çalındı.



Kayseri'de iç acıtan görüntü



14 Kasım'da Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Erciyes'te kar sevinci



2 Aralık'ta Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.



Kayseri'de çıkan yangında iki kız kardeş hayatını kaybetti



6 Aralık'ta Yahyalı ilçesinde bir evde çıkan yangında kıs kardeşler 3 yaşındaki Zeynep ve 2 yaşındaki Zehra çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti.



Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı



6 Aralık'ta Malatya yolu Karatay mevkiinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı



7 Aralık'ta İstikbal Mobilya Kayserispor'ın olağan genel kurulunda Berna Gözbaşı başkan olarak seçildi. Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, hiçbir kavganın ve çekişmenin içinde olmak istemediğini söylerken, "Ben buraya yüreğimi koydum" dedi.



İşçi servisi otomobille çarpıştı: 16 yaralı



9 Aralık'ta Kayseri-Düver yolunda meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi, kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.



Bakan Albayrak Kayseri'de



13 Aralık'ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Albayrak, ziyaretleri kapsamında pastırma kesti.



İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti



16 Aralık'ta 31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde İyi Parti'den belediye başkan adayı olan ve seçim sonucunda belediye başkanı olarak seçilen Mustafa İlmek, belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti'ye geçti.



Yolcu otobüsü devrildi: 23 kişi yaralandı



25 Aralık'ta Pınarbaşı-Gürün yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı.



Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi



26 Aralık'ta İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.



Fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı



29 Aralık'ta bir fabrikada akşam yemeğinden zehirlenen 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



İM Kayserispor'da 2'inci Prosinecki dönemi



Süper Lig 2019-2020 sezonunu 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.



Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı



30 Aralık'ta Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA