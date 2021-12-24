Kayseri'de 20 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 20 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri'de 20 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de, evinde 20 litre kaçak içki bulunan şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, evinde 20 litre kaçak içki bulunan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkolle mücadele kapsamında merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 20 litre kaçak içki buldu.

Gözaltına alınan A.A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip jandarma merkezine götürüldü.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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