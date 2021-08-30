Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
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Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Ekonomi

- Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Türkiye'de ki Aspir üretiminde hedefimiz ilk üç" Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ve yüzde 75 hibe projesi kapsamında Aspir Tohumu eken Kayserili...

- Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin:

"Türkiye'de ki Aspir üretiminde hedefimiz ilk üç"

KAYSERİ - Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ve yüzde 75 hibe projesi kapsamında Aspir Tohumu eken Kayserili üreticiler, aspir hasadına başladı.

İl Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Müdürü Abdulaziz Yıldırım ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile birlikte Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde aspir hasadı yapan üretici Selahattin Sofular'ı ziyaret ederek, bilgiler aldı.

46 dekar alanda aspir ekim yapan üretici Selahattin Sofular, elde ettiği hasat ile öncelikle ailesinin yağ ihtiyacını karşılayacağını, kalan kısmını ise satmayı düşündüğünü belirtti. Sofular, Tarım Bakanlığı'nın üreticilere yapmış olduğu bu destekleme modeli ile aspirin veriminden gayet memnun olduğunu ve aspir ekimi yapmasa arazisinin bu sezon boş kalacağını söyledi. Selahattin Sofular, aspiri ara ürün olarak değil, bundan sonraki sezonlarda normal ürün olarak ekmek istediğini dile getirdi.

İl Müdürü Mustafa Şahin de yaptığı açıklamada, "2021 yılı Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi ve Artırılması Projesi kapsamında Kayseri'de çiftçilerimize ilk kez, aspir tohumu dağıtımını sağladık. Bu yıl İlçemizde ki üreticiler bulunduğumuz bölge içerisinde çok geniş bir alanda bakanlığımızın yüzde 75 hibe destekleriyle aspir ekimini gerçekleştirdi. Bir önceki yıla baktığımız zaman Kayseri'nin tamamında yaklaşık 4 bin 500 dekarlık bir ekiliş olması, bu seneki ekilişin ise 20 bin dekarın üzerine çıkması Kayseri bölgesindeki aspir ekilişinde yüzde 500'e varan bir artışın olduğunu bizlere gösteriyor. Aspirin ülkemizdeki yağ açığın kapatılmasında ki öneminin yanında, üreticilerimizin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslerken küspe olarak kullanmaları, hiçbir şekilde atık bir malzeme kalmaması, ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın entegre olması anlamında da oldukça önemlilik arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı
Kayseri'de 'Aspir' hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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