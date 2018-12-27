Kayseri'de 2 Üniversitede Eğitime Kar Engeli

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinde olumsuz hava şartlarıyla nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yaptığı açıklamada, "28 Aralık 2018 Cuma günü kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesi'nde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullarımızda 28 Aralık 2018 tarihinde yapılması planlanan güz dönemi final sınavları başka tarihte yapılacaktır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA