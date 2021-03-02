Kayseri'de 2 şüpheli ölüm
02.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:01
Kayseri'de farklı adreslerde 2 kişi ölü bulundu.
Kayseri'de farklı adreslerde 2 kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 3541. Sokak'ta yaşayan Cevdet Çağıran'dan (85) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Çağıran'ın öldüğünü tespit etti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Caddesi'nde de 77 yaşındaki İsmet Özer, evinde ölü bulundu.
Ölümleri şüpheli bulunan Cağıran ve Özer'in cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin