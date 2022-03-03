Kayseri'de 2'si firari hükümlü 6 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de 2'si firari hükümlü 6 kişi yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de 2'si firari hükümlü 6 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.C. ve "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen F.Z. yakalandı. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan Y.K, V.Y, M.B. ve B.M. de gözaltına alındı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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