Kayseri'de 2'si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'de 2'si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

24.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:22
Kayseri'de 2'si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Mide bulantısı ile kalkan aile fertleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Zehirlenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri'de 2'si çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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