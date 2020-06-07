Kayseri'de 2 parkta yılan paniği
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Kayseri'de 2 parkta yılan paniği

KAYSERİ'de, 2 farkla parkta görülen ve paniğe neden olan 2 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Kayseri'de 2 parkta yılan paniği
07.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:47

KAYSERİ'de, 2 farkla parkta görülen ve paniğe neden olan 2 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Kayseri'de yaşayanlar, havaların ısınması ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte parkları doldurdu. Ancak, Belsin ve Erciyesevler mahallelerindeki parklarda görülen 2 yılan paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yılanları yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılanlar, kullanılan özel ekipmanlar ile yakalandı. İki yılanı çuvala koyan itfaiye erleri, daha sonra doğaya saldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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