Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Kayseri'de 2 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:24
Kayseri'de 2 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

'de 2 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ilçesindeki Soğanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 2 öğrenci, okulun karşısında bulunan bir lokantadan tavuk dürüm yedi.

Bir süre sonra öğrencilerde baş dönmesi ve kusma şikayetleri ortaya çıkması üzerine okul idaresi tarafından 112 Acil Servis ve polise ekiplerine verildi.

İki öğrenci, ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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