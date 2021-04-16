Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası
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Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

Kayseri'de 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Y.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mağdur E.P. ve sanık avukatı salonda hazır bulunurken, müşteki F.K. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur E.P. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olay esnasında aracın içindeydim. Sanık, araçla yanımıza gelip pompalı tüfekle ateş etti. İsabet aldıktan sonra araçtan inerek eve doğru koştum." diye konuştu. Mağdur, bu esnada sanığa tepki gösterince, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Sanık. Y.K. ise tüfekle kimseyi yaralamadığını savunarak, "Kimsenin canına kastım olmadı. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.K'ye, E.P'ye yönelik eylemi nedeniyle "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, F.K'ye yönelik eylemi yüzünden de aynı suçtan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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