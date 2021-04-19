Kayseri'de 2 kardeşini bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası
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Kayseri'de 2 kardeşini bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

Kayseri'de 2 kardeşini bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de 2 kardeşini bıçakla yaralayan sanık 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 2 kardeşini bıçakla yaralayan sanık 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık M.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müşteki baba, mağdur kardeşler S.G. ve M.G. ile sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "altsoydan akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.G. savunmasında, ilaçlarını düzgün aldığında ruh sağlığının yerinde olduğunu ancak olay günü aklının başında olmadığını iddia etti. Mağdurların kardeşleri olduğunu ifade eden sanık, bilerek ve isteyerek olayı gerçekleştirmediğini öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mağdur 2 kardeş de olay esnasında ağabeylerinin gözü dönmüş bir halde olduğunu kaydederek, "Bilmeden yaptı, şikayetçi değiliz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.G'ye, kız kardeşi S.G'ye yönelik eyleminden dolayı, "alt soydan akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, diğer kardeşi M.G'ye yönelik "yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ile kardeşleri S.G. ve M.G. arasında 3 Haziran 2020'de tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda M.G, 2 kardeşini bıçakla yaralamıştı.

Kardeşler hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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