Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 35 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin K.S. ve T.A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haber

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