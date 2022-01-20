Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 35 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin K.S. ve T.A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.