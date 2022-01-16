Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Haberler
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Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda metruk bir binaya düzenlenen operasyonda, çeşitli adreslerden 10 bin lira değerinde 2 akü ile 30 metre enerji kablosu, 20 bin lira değerinde motosiklet, pos cihazı ile 1500 lira para ve 8 bin lira değerinde 1 cep telefonu çalınması olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler K.D. ve U.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

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