Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı
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Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı

29.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:01

Melikgazi ilçesinde gerçekleşen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi gözcülük yapıp etrafı kollarken diğer kişi de apartman bahçesindeki motosikleti çaldı.

Melikgazi ilçesinde gerçekleşen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi gözcülük yapıp etrafı kollarken diğer kişi de apartman bahçesindeki motosikleti çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızların biri binanın bahçe kapısında gözcülük yaparken, diğer hırsız binadan çıkardığı motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

-İHA-

Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı
Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı
Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı
Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN

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