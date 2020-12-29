Kayseri'de 2 hırsızın motosikleti çalma anı kameralara yansıdı

Melikgazi ilçesinde gerçekleşen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi gözcülük yapıp etrafı kollarken diğer kişi de apartman bahçesindeki motosikleti çaldı.

Melikgazi ilçesinde gerçekleşen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi gözcülük yapıp etrafı kollarken diğer kişi de apartman bahçesindeki motosikleti çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızların biri binanın bahçe kapısında gözcülük yaparken, diğer hırsız binadan çıkardığı motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN