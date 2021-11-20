Son dakika haber: 2 GÜNDÜR ARANAN ZİHİNSEL ENGELLİ EBUTALİP, POLİS EKİPLERİNCE BULUNDU

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Ebutalip Çalışkan (38), polis ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan evli 4 çocuk babası Ebutalip Çalışkan, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 94 zihinsel engelli oldu. Bu süreçte durumu kötü olan Çalışkan, birkaç kez evinden uzaklaşarak kayboldu. Son olarak 2 gün önce börek almak için evinden çıkan Çalışkan, bir daha dönmedi. Ailenin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler 210 saatlik kamera incelemesinin ardından Çalışkan'ı evine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda yolda yürürken buldu. Zihinsel engelli Çalışkan polis merkezine getirilerek, durum ailesine bildirildi.

'EŞİM TRAFİK KAZASI GEÇİRİNCE ZİHİNSEL ENGELLİ OLDU'

Polis merkezine gelen eşi Ayşe Çalışkan'ı gören Ebutalip Çalışkan, eşi bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, 2 gündür evimizde bir cenaze çıkmış gibiydi. Çok şükür bulduk. Eşim bunu bilinçli olarak yapmıyor. Kendisi zihinsel engelli. Gözünün birisi görmüyor. Buna şükür. 4 çocuğumun babası bulundu. Bizlere yardım eden polis ekiplerden Allah razı olsun. Evden börek almaya çıkmıştı. Sonrasında bir daha gelmedi. Eşim trafik kazası geçirdi ondan sonra zihinsel engelli oldu. Bazen böyle hafızası kayboluyor. Bu kaybolması ilk değil diye konuştu.