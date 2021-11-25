Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası - Haberler
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Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanık, 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 sanık, 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz yargılanan eski öğretmen M.P. ve ev kadını R.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, son sözlerinde suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.P. ve R.A'ya, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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