Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
02.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:18
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine Talas'ta 49 daireli 2 blok, Melikgazi'de 2 daire karantinaya alındı.
Talas'taki pozitif vakaların çocuklardan kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: AA