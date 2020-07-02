Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı
02.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:18

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine Talas'ta 49 daireli 2 blok, Melikgazi'de 2 daire karantinaya alındı.

Talas'taki pozitif vakaların çocuklardan kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Minik İkranur cinayete mi kurban gitti? Acılı babanın sözleri sonrası stüdyo buz kesti Haber
Minik İkranur cinayete mi kurban gitti? Acılı babanın sözleri sonrası stüdyo buz kesti
Madımak faciasında yaşamını yitiren 37 vatandaşımız, düzenlenen etkinlikle anıldı Haber
Madımak faciasında yaşamını yitiren 37 vatandaşımız, düzenlenen etkinlikle anıldı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Haber
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak Haber
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı
Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise Cenk Eren Demet Özdemir Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Bülent Uygun Mete Kalkavan Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 12:30:41. #1.15#
title