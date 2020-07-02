Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine Talas'ta 49 daireli 2 blok, Melikgazi'de 2 daire karantinaya alındı.

Talas'taki pozitif vakaların çocuklardan kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA