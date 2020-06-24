Kayseri'de 2 bin ton atık dönüştürülerek 34 bin ağacın kesilmesi önlendi
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Kayseri'de 2 bin ton atık dönüştürülerek 34 bin ağacın kesilmesi önlendi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin, ocak-haziran döneminde 2 bin 37 ton kağıt atığı geri dönüştürerek 34 bin 629 ağacın kesilmesini önlediği bildirildi.

Kayseri'de 2 bin ton atık dönüştürülerek 34 bin ağacın kesilmesi önlendi
24.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:17

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin, ocak-haziran döneminde 2 bin 37 ton kağıt atığı geri dönüştürerek 34 bin 629 ağacın kesilmesini önlediği bildirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bünyemizde barındırdığımız geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile yılın ilk 6 ayında 2 bin 37 ton atık kağıt geri dönüştürülerek 34 bin 629 ağacın kesilmesi önlendi. 626 bin 972 kilogram atık plastiği geri dönüştürerek 416 bin 916 kilovatsaat, 313 ton atık metali geri dönüştürerek de 4 milyon 383 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık. 156 bin 743 kilogram atık camı geri dönüştürerek de 15 bin 600 litre petrol tasarrufu gerçekleştirdik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk."

Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip, Türkiye'nin ilk ikili toplama sistemli aracıyla geri dönüşüme büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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