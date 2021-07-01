Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı

Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 2 ay içerisinde girdiği 10 evden ziynet eşyası ve para çalan İ.A. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de 2 ay içerisinde girdiği 10 evden ziynet eşyası ve para çalan İ.A. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda girilen 10 evden ziynet eşyası ve para çalınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını İ.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi İ.A., saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Cristiano Diego Costa Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:55:34. #1.14#

title