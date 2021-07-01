Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
KAYSERİ'de 2 ay içerisinde girdiği 10 evden ziynet eşyası ve para çalan İ.A. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAYSERİ'de 2 ay içerisinde girdiği 10 evden ziynet eşyası ve para çalan İ.A. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda girilen 10 evden ziynet eşyası ve para çalınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını İ.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi İ.A., saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest