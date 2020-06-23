Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
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Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

KAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
23.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:35

KAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. A.D.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı.  Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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