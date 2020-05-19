Kayseri'de "19 Mayıs" dijital koşu projesi ile kutlandı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital koşuyla kutlama projesine, Kayseri'de 2 milli atlet 19 dakika koşarak destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital koşuyla kutlama projesine, Kayseri'de 2 milli atlet 19 dakika koşarak destek verdi.

Dijital koşu projesi kapsamında, 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular, ünlü isimler ve yüzlerce koşuseverin 19 saat 19 dakika sürecek "19 Mayıs 1919 Anma Koşusu"na Kayseri'den milli atletler Ersin Tekal ve Süleyman Pekmezci katıldı.

Saat 10.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistine gelen sporcular, burada 19 dakika boyunca pist etrafında koşarak dijital koşu etkinliğine katkı sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara madalya verdi.

Milli maratoncu Ersin Tekal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 saat 19 dakikalık etkinliğin 19 dakikalık kısmına katılma fırsatı buldukları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Yıllarca milli takım formasını gururla terlettiğini, bu etkinliğin ise kariyerinde farklı bir yere sahip olacağını aktaran Tekal, "Üzerimize düşen kısmını gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel bir etkinlikti emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Süleyman Pekmezci de bu zor süreçte düzenlenen organizasyonun sporcular açısında bir motivasyon kaynağı olduğu belirtti.

Böylesine anlamlı günde etkinliğin parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Pekmezci, "Her şeyin başı sağlık. Ülkemizin bu sıkıntılı süreçten bir an evvel düzlüğe çıkmasını ümit ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da devletimizin aldığı tedbirlere uymasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA