Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu devam ediyor

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç belediye bando takımı eşliğinde ki kutlamalara katıldı.

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç belediye bando takımı eşliğinde ki kutlamalara katıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde gerçekleşen etkinliğe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş katıldı. Protokol yürüyerek vatandaşların bayramını kutlarken, Spor AŞ personeli de yaptıkları kareografilerle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Türk toplumunun gençleri iyi eğiterek geleceğe hazırlaması gerektiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Vefat eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve saygılarımızı sunuyoruz. Gençlerimiz yarınımız ve geleceğimizdir. Geleceğimizin mimarlarıdır. Onun için bizim gençlerimizi iyi eğitmemiz lazım. Geleceğe çok iyi hazırlamamız lazım. Çağın gereklerine uygun şekilde onları yetiştirip, ülkemizi ve milletimizi yarınlara taşırken geçlerimize çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Yavrularımız, büyüklerimiz, çocuklarımız, büyüklerimizle beraber 19 Mayıs coşkusunu yaşıyoruz. 102. yılı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği dünyada eşi benzeri olamayan bir anlayış ile böyle güzel bir bayramı gençlerle birlikte kutlamanın hep beraber sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı