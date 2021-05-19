Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
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Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması

Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Program, pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Adana Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği programda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongreler ile Kurtuluş Savaşı'nı ona inanan milleti ile birlikte sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bu günü siz gençlerimize armağan etmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz" diye konuştu.

Program, pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi. - ADANA

Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
Adana'da sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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