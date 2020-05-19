Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu
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Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:25

Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

KAYSERİ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla saat 19: 19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kayserililer,, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.

Kaynak: İHA

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