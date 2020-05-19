Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu
Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
19.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:25
Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu
KAYSERİ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla saat 19: 19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kayserililer,, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.
Kaynak: İHA